Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar turnuvada 6. galibiyetlerini almak istiyorlar. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı TSİ 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.