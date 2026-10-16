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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında bugün Bayern Münih'i konuk edecek. Bu mücadele öncesi taraftarlar, "Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçı öncesi tüm önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 09:07
Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar turnuvada 6. galibiyetlerini almak istiyorlar. Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı TSİ 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Bayern Münih maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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