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Anasayfa Beşiktaş Amir Murillo yine attı

Amir Murillo yine attı

Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, gollerini atmaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Amir Murillo yine attı
4-1'lik Marsilya mücadelesinde ağları sarsan tecrübeli oyuncu, dün Hoffenheim deplasmanını da boş geçmedi. Murillo, 60'ta Kara Kartal'ı öne geçiren golü kaydetti ve Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçta da fileleri havalandırdı. Murillo elemelerde Kauno Zalgris mücadelesinde de gol atmayı başarmıştı. Ligde de 1 gol, 1 asistle oynayan Panamalı, toplamda bu sezon 5 gollük katkı sundu.
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