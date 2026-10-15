Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde Dusan Vlahovic'in kadroda bulunmaması gündem oldu. Sağlık sorunu nedeniyle takımla çalışamayan Sırp golcünün viral gastroenterit tanısıyla tedavisinin devam ettiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler "Vlahovic neden yok?", "Vlahovic Hoffenheim maçında oynayacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunun son durumu...

VLAHOVIC NEDEN YOK?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, sağlık sorunu nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, Sırp futbolcunun viral gastroenterit tanısıyla tedavi gördüğünü ve bu nedenle Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Mide-bağırsak rahatsızlığı yaşayan Vlahovic, karşılaşma öncesindeki son antrenmana da katılmadı. Tesislerde sağlık ekibi tarafından tedavisi sürdürülen futbolcu, takımın Almanya kafilesinde yer almadı.

VLAHOVIC'İN HASTALIĞI NE?

Beşiktaş'ın açıklamasına göre Dusan Vlahovic'in rahatsızlığı viral gastroenterit. Mide ve bağırsak sistemini etkileyen bu enfeksiyon; bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor.

Sırp golcünün tedavisi devam ettiği için Hoffenheim maçında forma giymesi mümkün olmadı. Oyuncunun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin ise kesin bir tarih açıklanmadı.

VLAHOVIC HOFFENHEIM MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dusan Vlahovic, sağlık durumu nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmadı. Bu nedenle Sırp futbolcu, Beşiktaş'ın Almanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Vlahovic'in sonraki maçlarda forma giyip giyemeyeceği, tedavi süreci ve sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak. Kulüpten yeni bir açıklama yapılması halinde oyuncunun dönüş takvimi de belli olacak.

VLAHOVIC NEDEN KADROYA ALINMADI?

Vlahovic'in Hoffenheim maçında olmamasının nedeni sakatlık değil, viral gastroenterit kaynaklı sağlık sorunu. Beşiktaş'ın açıklamasında futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.