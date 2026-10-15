Vaclav Cerny Trabzon'a zor

Kocaelispor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny, Hoffenheim mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Çekyalı kanat oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Cerny, fedakarlık yapmak istediğini söylese de teknik direktör Vincenzo İtaliano yüzde 100 hazır olmadan onu sahaya atmayı planlamıyor.
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