Taraftara müjde

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Trabzospor-Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacaktı. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından karar değişti. Vali Tahir Şahin, siyah-beyazlı takım taraftarlarının da Papara Park'taki mücadeleye gidebileceğini açıkladı. Beşiktaş taraftarı, kendilerine bu konuda destek veren ve yardımcı olan bordo-mavili seyircilere teşekkür etti. 2 bin Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Trabzospor-Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacaktı. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından karar değişti. Vali Tahir Şahin, siyah-beyazlı takım taraftarlarının da Papara Park'taki mücadeleye gidebileceğini açıkladı. Beşiktaş taraftarı, kendilerine bu konuda destek veren ve yardımcı olan bordo-mavili seyircilere teşekkür etti. 2 bin Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidecek.