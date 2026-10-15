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Anasayfa Beşiktaş Süper Lig'de haftanın golü Orkun Kökçü'den!

Süper Lig'de haftanın golü Orkun Kökçü'den!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın golü, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında ev sahibi takımdan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydetmiş olduğu gol seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 15:35
Süper Lig'de haftanın golü Orkun Kökçü'den!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından haftanın golü belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında dakikalar 18'i gösterdiğinde Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydettiği ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren gol, haftanın golü seçildi.

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