Süper Lig'de haftanın golü Orkun Kökçü'den!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından haftanın golü belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında dakikalar 18'i gösterdiğinde Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydettiği ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren gol, haftanın golü seçildi.

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