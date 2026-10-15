Süper Lig'de haftanın golü Orkun Kökçü'den!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından haftanın golü belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında dakikalar 18'i gösterdiğinde Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydettiği ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren gol, haftanın golü seçildi.
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Yedinci haftanın golü belli oldu! | Orkun Kökçü 🌟 Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasının en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yer alan anketlere verdiğiniz oylarla belli oldu. 🗳️ #TrendyolSüperLig | @Besiktas | @OrkunKokcu https://t.co/98A8aboAHR— Trendyol Süper Lig (@superlig) October 15, 2026