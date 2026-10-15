Orkun hırslı

Beşiktaş formasını giydiği her maçta canını dişine takan kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim karşılaşmasını bekliyor. 25 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla da konuşarak onların motivasyonunu yukarı çekiyor. Başarılı orta saha oyuncusu "Avrupa Ligi'nde bizden yüksek beklenti var. Bunu karşılayacak potansiyelimiz de var. Herkes sadece iyi oynamaya odaklansın. Hoffenheim'ı yenersek önümüz açılacak" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş formasını giydiği her maçta canını dişine takan kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim karşılaşmasını bekliyor. 25 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla da konuşarak onların motivasyonunu yukarı çekiyor. Başarılı orta saha oyuncusu "Avrupa Ligi'nde bizden yüksek beklenti var. Bunu karşılayacak potansiyelimiz de var. Herkes sadece iyi oynamaya odaklansın. Hoffenheim'ı yenersek önümüz açılacak" dedi.