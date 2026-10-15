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Anasayfa Beşiktaş Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'nün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 00:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 01:30
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'nün son durumu hakkında konuştu.

Vincenzo Italiano: "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum."

"Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler."

ORKUN'UN SON DURUMU HAKKINDA

"Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR..."

"Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor. Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum."

"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN..."

"Avrupa'da olduğumuz yerden memnunum. Önümüzde 6 maç var. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Biz gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık. Bugünkü oyundan çok memnunum. Hep böyle olursak üst tura çıkabiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa'da. Taraftarımıza armağan etmek istiyorum bu galibiyeti." ifadelerini kullandı.

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