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Anasayfa Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş taraftarına teşekkür!

Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş taraftarına teşekkür!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Attığı 2 golle yıldızlaşan Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı taraftarlara teşekkür etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 00:20
Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş taraftarına teşekkür!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı taraftarlara maç sonu övgü dolu sözler söyledi.

İŞTE O SÖZLERİ!

"Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, minnettarım onlara.

Bugün rakibimiz çok agresifti, agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım." dedi.

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