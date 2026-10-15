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Anasayfa Beşiktaş Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller!

Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçında ikinci yarısında goller peş peşe geldi. Siyah beyazlılar Oh ile yeniden öne geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 23:39 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 23:47
Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçında ikinci yarısında goller peş peşe geldi.

Siyah beyazlılar Murillo ile 60. dakikada öne geçti. Ardından Alman ekibi 8 dakika sonra Asllani ile skoru dengeledi. Yeniden maça ağırlığını koyan Beşiktaş'ta bu sefer sahneye 73 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh çıktı. Ev sahibi ekip 87. dakikada Machida ile skoru 3-2'ye getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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