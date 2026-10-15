Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçında ikinci yarısında goller peş peşe geldi.

Siyah beyazlılar Murillo ile 60. dakikada öne geçti. Ardından Alman ekibi 8 dakika sonra Asllani ile skoru dengeledi. Yeniden maça ağırlığını koyan Beşiktaş'ta bu sefer sahneye 73 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh çıktı. Ev sahibi ekip 87. dakikada Machida ile skoru 3-2'ye getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Hoffenheim, Asllani ile beraberliği yakaladı. https://t.co/GtNM7eGwzZ — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

⚽ GOOOLLL!! Baskın var baskın!! Hyeon-gyu Oh attı yeniden öne geçtik! https://t.co/QMuijJGOwd — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

⚽ GOOOLLL!! Hyeon-gyu Oh'tan arka arkaya goller! Temsilcimiz deplasmanda çok rahat! https://t.co/D5h42z7M24 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026