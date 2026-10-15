MUHTEMEL 11'LER

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Anasayfa Beşiktaş Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, lig aşamasının ikinci maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek dikkat çeken siyah-beyazlılar, Almanya deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan Hoffenheim ise taraftarı önünde çıkış arıyor. Futbolseverler, “Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “TRT 1 canlı izle” aramalarına yöneldi. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve iki takımın son durumu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 09:11
Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim deplasmanında puan mücadelesi verecek. Avrupa kupalarında başarılı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Marsilya'yı 4-1 yenerek moral kazandı. Alman temsilcisi Hoffenheim ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu. İki takımın farklı form grafikleriyle karşı karşıya geleceği mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve iki takımın son durumu...

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 canlı yayın: Resmi canlı yayın ekranı

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Almanya'da oynanacak mücadelede Belçikalı Lawrence Visser düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Avrupa kupalarında oynadığı son karşılaşmalarda etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, hücumdaki üretkenliğini Almanya'da da sahaya yansıtmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip için karşılaşma, lig aşamasında üst sıralara yaklaşmak açısından önem taşıyor.

Beşiktaş'ta maç öncesi dikkat çeken gelişmelerden biri de Vaclav Cerny'nin durumu. Anadolu Ajansının haberine göre sakatlığı nedeniyle Çek futbolcu Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HOFFENHEIM KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Alman temsilcisi Hoffenheim, sezona istediği gibi başlayamadı. Bundesliga'da oynadığı ilk beş maçta dört mağlubiyet alan takım, Avrupa Ligi'nin açılış karşılaşmasında da OFI Girit'e 2-0 yenildi.

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Beşiktaş karşısında sahasında oynama avantajını kullanarak kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Alman ekibi, özellikle savunmada yapacağı hataları azaltarak siyah-beyazlıların hücum gücünü durdurmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Burger, Avdullahu, De Cat, Conte, Hlozek, Lemperle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Poku, Trossard, Oh.

HOFFENHEIM'IN TÜRK EKİPLERİYLE 3. RANDEVUSU

Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi. Almanya temsilcisi, yarınki Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.

BEŞİKTAŞ, ALMAN EKİPLERİYLE 15. MAÇINI OYNAYACAK

Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.

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