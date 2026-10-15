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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Chemsdine Talbi radarda

Chemsdine Talbi radarda

Beşiktaş devre arasında takviye noktalarını belirledi. Ön libero, orta saha pozisyonuna mutlaka birini alacak olan siyah-beyazlılar, hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kartal, Sunderland'de forma giyen Chemsdine Talbi'yi bir kez daha gündemine aldı. 21 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 20 milyon euro. Beşiktaş kiralama formülünü devreye sokacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Chemsdine Talbi radarda

Beşiktaş devre arasında takviye noktalarını belirledi. Ön libero, orta saha pozisyonuna mutlaka birini alacak olan siyah-beyazlılar, hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kartal, Sunderland'de forma giyen Chemsdine Talbi'yi bir kez daha gündemine aldı. 21 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 20 milyon euro. Beşiktaş kiralama formülünü devreye sokacak.

35 GOLE ETKİ ETTİ

Chemsdine Talbi kariyerinde 128 maça çıktı. Brugge alt yapısından çıkan 21 yaşındaki oyuncu, NXT, Brugge ve Sunderland'de 20 defa ağları sarsmayı başardı. 15 de asist yaptı.

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