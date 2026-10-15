Büyük destek

Almanya'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçına yoğun ilgi var. Siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan yeri doldurmuştu. Alman taraftarların biletlerini de aldılar. Kartal maçı adeta İstanbul'da oynayacak.

COŞKULU KARŞILAMA

Kartal, İstanbul'da son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra Almanya'ya hareket etti. Beşiktaş'ı Almanya'da coşkulu bir taraftar karşıladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'ya çiçek hediye ettiler. Tezahüratlarla kafilenin konaklayacağı otele kortej halinde uğurladılar.