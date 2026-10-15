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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Newcastle United forması giyen ve sezon başında da istedikleri Joe Willock'a ocak ayında imza attırmak istediklerini açıklamıştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mathias Jaissle, oyuncusunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da İngiliz futbolcunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 14:41
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Beşiktaş'ın sezon başında istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Joe Willock'a ilgisi devam ediyor.

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Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde İngiliz oyuncunun transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

"OCAKTA İMZA ATACAĞIZ"

Adalı, "Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları hakkında kendisine yöneltilen soruya gülerek yanıt verdi.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bu konudan bahsediyor. Sonuçta Willock bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve bunu sahada da görebiliyorsunuz" dedi.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

İngiliz futbolcunun performansından övgüyle söz eden Alman teknik adam, "Willock çok üst düzey bir oyuncu. İnanılmaz performanslar ortaya koyabiliyor. Üstelik onda çok daha büyük bir potansiyel görüyorum. Bu nedenle burada olmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Willock'un geleceğinin bir an önce netleşmesini isteyip istemediği sorulan Jaissle, "Onun hakkında ne kadar olumlu konuştuğumu görüyorsunuz. Bu nedenle bizim açımızdan herhangi bir endişe söz konusu değil" yanıtını verdi.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da taraflar arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR

The Shields Gazette'nin haberine göre; yaz transfer döneminde Joe Willock'u kadrosuna katamayan Beşiktaş'ın, ocak ayında İngiliz futbolcu için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesinin son altı ayına gireceği ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme imzalayabilecek.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

İngiliz basınından Mail Online'ın aktardığı bilgilere göre ise; Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer girişimlerini engellemek için Willock ile yeni sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Ancak ocak ayı transfer dönemine yaklaşık iki buçuk ay kala taraflar arasında yeni kontrat konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadığı aktarıldı.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

Bu durumun, Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini yükselttiği belirtildi.

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…

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