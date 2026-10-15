Beşiktaş'a transfer müjdesi! Joe Willock…
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Newcastle United forması giyen ve sezon başında da istedikleri Joe Willock'a ocak ayında imza attırmak istediklerini açıklamıştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mathias Jaissle, oyuncusunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da İngiliz futbolcunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 14:41
Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları hakkında kendisine yöneltilen soruya gülerek yanıt verdi.
Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bu konudan bahsediyor. Sonuçta Willock bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve bunu sahada da görebiliyorsunuz" dedi.
İngiliz futbolcunun performansından övgüyle söz eden Alman teknik adam, "Willock çok üst düzey bir oyuncu. İnanılmaz performanslar ortaya koyabiliyor. Üstelik onda çok daha büyük bir potansiyel görüyorum. Bu nedenle burada olmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Willock'un geleceğinin bir an önce netleşmesini isteyip istemediği sorulan Jaissle, "Onun hakkında ne kadar olumlu konuştuğumu görüyorsunuz. Bu nedenle bizim açımızdan herhangi bir endişe söz konusu değil" yanıtını verdi.
Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun sözleşme durumundan endişe duymadığını açıklasa da taraflar arasında henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR
The Shields Gazette'nin haberine göre; yaz transfer döneminde Joe Willock'u kadrosuna katamayan Beşiktaş'ın, ocak ayında İngiliz futbolcu için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesinin son altı ayına gireceği ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme imzalayabilecek.
İngiliz basınından Mail Online'ın aktardığı bilgilere göre ise; Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer girişimlerini engellemek için Willock ile yeni sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.
Ancak ocak ayı transfer dönemine yaklaşık iki buçuk ay kala taraflar arasında yeni kontrat konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadığı aktarıldı.
Bu durumun, Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini yükselttiği belirtildi.
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