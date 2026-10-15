Beşiktaş vur pençeni zafere! İşte Italiano'nun Hoffenheim maçı 11'i

Siyah-beyazlılar için büyük bir gün daha... Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. 22.00'de Rhein-Neckar Arena'da oynanacak mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek. Lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı deviren temsilcimiz bugün de kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ve öğrencileri zafere inanıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı "Sizlere güveniyorum. Bu maçı alırsak önümüz iyice açılacak. Kazanalım ve keyfimize bakalım" diye konuştu.

İLHAN 11'DE OLACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano bu karşılaşmada rotasyona gidecek. Sağ kanatta Milot Rashica ve Vaclav Cerny sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İtalyan çalıştırıcı bu pozisyonda İlhan Fakılı'ya forma verecek. İtaliano, ayrıca Kocaelispor mücadelesinde dinlendirdiği Junior Olaitan'ı da 11'de kullanmayı planlıyor. Başarılı teknik adam, Dusan Vlahovic'i Trabzonspor karşılaşmasına diri şekilde saklamak için onu İstanbul'da bıraktı. Yerine Hyeon-Gyu Oh'u oynatacak. Savunmada da rotasyona girecek.

2 MAÇ KAZANDI

Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupaları'nda Alman takımlarıyla 14 defa karşı karşıya geldi. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 11 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş 9 defa fileleri sarstı. Kalesinde 31 gol gördü.

266. RANDEVU

Beşiktaş, Hoffenheim karşısında Avrupa Kupaları'nda 266. mücadelesine çıkacak. 265 maçta 103 galibiyet elde etti. 112 defa kaybetti. 50 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş 360 defa gol sevinci yaşadı. Kalesinde 397 gol gördü.

İLK DEFA RAKİPLER

Beşiktaş ile Hoffenheim tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecekler. Hoffenheim daha önce Türk takımlarıyla 2 defa karşı karşıya geldi. Başakşehir'i bir maçta 3-1 yenerken, diğer karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

3 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanına 3 futbolcuyu götürmedi. Rashica ve Cerny sakatlığı sebebiyle yok. Midesinden problem yaşayan Vlahovic de kafileye dahil edilmedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Hoffenheim: BAUMANN, COUFAL, OZAN KABAK, MACHIDA, ROTS, AVDULLAHU, BURGER, CONTE, HLOZEK, DAGHIM, LEMPERLE

Beşiktaş: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, OLAITAN, ORKUN, İLHAN, TROSSARD, OH