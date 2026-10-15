CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! Avrupa'da 2'de 2 yaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 23:56
Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve Avrupa'da 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşmış oldu. Kartal'ın galibiyet golleri 60. dakikada Amir Murillo ve 73 ile 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh'tan geldi. Hoffenheim'ın sayılarını ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 88. dakikada Koki Machida kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. karşılaşmasında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

ITALIANO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK!

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-1 kazandıkları Kocaelispor mücadelesine göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti.

Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı bulunan Vaclav Cerny maç kadrosunda yer almazken yerlerine Oh ile İlhan Fakılı forma giydi.

Deneyimli çalıştırıcı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Miretti'yi yedek kulübesine çekerken Agbadou, Ouattara, Olaitan ve Ndidi'ye formayı teslim etti.

SALİH ÖZCAN İLK KEZ YEDEK

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı. Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu. Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.

OH, ÜÇ MAÇ SONRA 11'DEKİ YERİNİ ALDI

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti. Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.

HOFFENHEIM'DA OZAN KABAK İLK 11'DE

Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Teknik direktör Christian Illzer tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller! Devamını Oku BUNU DA OKU

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller!
Konferans Ligi'ne 'Fırtına' gibi başlangıç!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Bakan Kurum sel bilançosunu açıkladı: 83 yılın rekoru! Hasar tespiti için tarih verildi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Tarfin evinde Partizan'ı devirdi! (ÖZET)
Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı! Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı! 22:58
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı! Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı! 22:56
Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık" Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık" 22:23
Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi! Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi! 21:15
Sancho transferinde flaş gelişme! Sancho transferinde flaş gelişme! 16:21
Pendikspor'da Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı Pendikspor'da Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı 16:26
Daha Eski
F.Bahçe Tarfin evinde Partizan'ı devirdi! F.Bahçe Tarfin evinde Partizan'ı devirdi! 17:59
Hoffenheim-Beşiktaş | CANLI İZLE Hoffenheim-Beşiktaş | CANLI İZLE 18:08
Mardin 1969 Spor 3 puanı Dimitrov ile kaptı! Mardin 1969 Spor 3 puanı Dimitrov ile kaptı! 19:18
Fırtına'da şok sakatlık! Golünü attı oyundan çıktı Fırtına'da şok sakatlık! Golünü attı oyundan çıktı 19:55
KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin... KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin... 20:03
Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması! Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması! 21:03