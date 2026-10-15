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Başaracak güçteyiz

Beşiktaş’ın hocası İtaliano, Hoffenheim deplasmanı öncesi umutlu konuştu. 3 puan istediklerini söyledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Başaracak güçteyiz

Deplasmanda bugün Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, en büyük önceliklerini lig aşamasından üst tura yükselmek olarak açıkladı. Galip gelmek istediklerini vurgulayan Italiano, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da lig aşamasından çıkmak. İlk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Maçta maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Eğer üç kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız, iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. Maçta puanlar kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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