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Anasayfa Beşiktaş Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık!

Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 01:28
Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi, bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu."

"Daha önce de söylediğim gibi, bu takım olarak yaptıklarımızın sonucu. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugün kazanmayı çok istedik ve kazandık. Bu şekilde devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum."

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