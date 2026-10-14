Nübel’in Türkçe merakı

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, birçok konuda açıklamalarda bulundu. RTL'ye konuşan Alman eldiven, Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirterek "Rutinim genellikle şöyle, antrenmana gidiyorum, kahvaltı yapıyorum. Sonra 20 dakika daha oturup Türkçe çalışıyorum. Özellikle biraz huzur ve sessizlik bulabilmek için eve erken geliyorum. Sonra orada ders çalışıyorum. Evde daha az, antrenman merkezinde daha çok zaman geçiriyorum" dedi. Nübel İstanbul trafiği ile ilgili olarak "Çılgınca. Başlangıçta kendim araba kullanıyordum. O zamanlar okullar tatildi, bu yüzden sorun yoktu. Şimdi tatil bittiği için trafiği gerçekten fark ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ ÇOK OLACAK

30 yaşındaki file bekçisi, Hoffenheim sınavı öncesi şu yorumu yaptı: "Almanya'dan birçok taraftarımız gelecek. Hoffenheim mı yoksa bizim için mi bir iç saha maçı gibi olacağını merak ediyorum. Hoffenheim kalecisi Baumann ile yazın birlikte çok zaman geçirdik. Onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."