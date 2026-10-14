Kartal deplasmanda mağlup oldu! Euroleague 5. Hafta

Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar müsabakadan 100-82'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 3. yenilgisini almış oldu.
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (1. Çeyrek sonucu)
Hapoel Tel Aviv 43-39 Beşiktaş (2. Çeyrek sonucu)
Hapoel Tel Aviv 75-55 Beşiktaş (3. Çeyrek sonucu)
Hapoel Tel Aviv 100-82 Beşiktaş (4. Çeyrek sonucu)