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Anasayfa Beşiktaş Kartal deplasmanda mağlup oldu! Euroleague 5. Hafta

Kartal deplasmanda mağlup oldu! Euroleague 5. Hafta

Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv'e mağlup oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 21:03
Kartal deplasmanda mağlup oldu! Euroleague 5. Hafta

Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar müsabakadan 100-82'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 3. yenilgisini almış oldu.

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (1. Çeyrek sonucu)

Hapoel Tel Aviv 43-39 Beşiktaş (2. Çeyrek sonucu)

Hapoel Tel Aviv 75-55 Beşiktaş (3. Çeyrek sonucu)

Hapoel Tel Aviv 100-82 Beşiktaş (4. Çeyrek sonucu)

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