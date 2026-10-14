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Hoffenheim çekiniyor

Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker, Beşiktaş'ın özellikle hücumda çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip güçlü bir rakip olduğunu söyledi. Ev sahibi avantajını kullanarak tempolu ve baskılı bir oyun oynamak istediklerini ifade eden Schicker, "Bu bizim kimliğimizin bir parçası ve rakibin kalitesi yüzünden bundan vazgeçmeyeceğiz. Elbette bu seviyede çok iyi bir dengeye ihtiyacınız var ve savunma kurgunuzda son derece disiplinli olmalısınız" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Hoffenheim çekiniyor

Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker, Beşiktaş'ın özellikle hücumda çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip güçlü bir rakip olduğunu söyledi. Ev sahibi avantajını kullanarak tempolu ve baskılı bir oyun oynamak istediklerini ifade eden Schicker, "Bu bizim kimliğimizin bir parçası ve rakibin kalitesi yüzünden bundan vazgeçmeyeceğiz. Elbette bu seviyede çok iyi bir dengeye ihtiyacınız var ve savunma kurgunuzda son derece disiplinli olmalısınız" diye konuştu.

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