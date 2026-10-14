Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş | Euroleague | CANLI

EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya geliyor. Organizasyona iki galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Baskonia deplasmanında elde ettiği 92-84'lük galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında oynanan müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Hapoel Tel Aviv 22-18 Beşiktaş (2. Çeyrek oynanıyor)

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasındaki Hapoel IBI Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş arasında oynanan EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının ardından EuroLeague'de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.