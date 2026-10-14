Geniş rotasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, zorlu maç trafiği öncesinde kadroda geniş çaplı rotasyona gitmeyi planlıyor. Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan 48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ne büyük değer veriyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında yarın geceki Hoffenheim sınavında, 19 Ekim'de oynanacak Trabzonspor derbisi düşünülerek ilk 11'de değişiklikler olacak. Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez dinlendirilen Junior Olaitan Almanya'da forma giyecek.

CERNY FORMA GİYEMEYECEK

Dusan Vlahovic'in Trabzonspor maçına daha dinç çıkabilmesi için Hoffenheim karşısında forvette Hyeon-Gyu Oh'un görev yapması bekleniyor. Kocaelispor maçında sakatlanan ve uyluk adalesinde ödem saptanan Vaclav Cerny'nin yokluğunda sağ kanatta Ernest Poku veya İlhan Fakılı'nın şans bulma ihtimali yüksek görünüyor. Savunmanın göbeğinde Emirhan'ın tandeminde Emmanuel Agbadou'nun, sol bekte Rıdvan'ın yerine de Ouattara'nın sahaya sürüleceği öğrenildi.

ALMANYA YOLCULUĞU BUGÜN

Siyah-beyazlı kafile, Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gidecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ve bir futbolcu TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Rhein-Neckar-Arena'da bir basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Hoffenheim ile yarın Almanya'da yapacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını bugün saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BELÇİKALI VISSER ATANDI

Hoffenheim-Beşiktaş maçını Belçikalı Lawrence Visser yönetecek. Rhein-Neckar-Arena'da saat 22.00'de başlayacak maçta Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers yapacak. Dördüncü hakemliğini Kevin Van Damme'nin üstleneceği müsabakanın VAR koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Van Driessche'nin yardımcısı İngiliz Stuart Attwell olacak.

ITALIANO'NUN ALIŞKANLIĞI

Vincenzo İtaliano, rotasyon alışkanlığı olan bir teknik adam. Deneyimli çalıştırıcının Serie A temsilcisi Bologna'yı çalıştırdığı dönemde 102 karşılaşmada 102 kez farklı 11'i tercih etmesi, dikkatlerden kaçmadı. İtalyan hoca as-yedek ayırmaksızın her oyuncusunun fizik ve mental yönden hazır olmasını istiyor.

AVRUPA'DA KREDİSİ VAR

Siyah beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya maçını 4-1 kazanmış olmasının getirdiği kredi, geniş rotasyon kararının alınmasında en önemli faktör oldu. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı 1 puan geriden takip eden Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine büyük önem veriyor.