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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper hattına dev hamle! West Ham'ın yıldızı radarda

Beşiktaş'tan stoper hattına dev hamle! West Ham'ın yıldızı radarda

Kış döneminde savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin West Ham United forması giyen 28 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Mavropanos’u listesine eklediği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'tan stoper hattına dev hamle! West Ham'ın yıldızı radarda

Siyah beyazlı yönetim kış transfer döneminde birçok bölgeye ekleme yapmayı planlıyor. Savunmasına CV'si güçlü ve kalitesi tartışılmaz stoper transfer etmek isteyen siyah beyazlıların gündemine West Ham United'da forma giyen Konstantinos Mavropanos'un geldiği ileri sürüldü. Yaz döneminde yaptığı başarılı transfer hamleleri ile dikkat çeken Futbol Direktörü Eduard Graf'ın 28 yaşındaki stoperi Almanya-Yunanistan maçında canlı olarak izlediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Beşiktaş transfer komitesinin ocak ayında bu sezon Championship'te mücadele eden İngiliz kulübü ile temas kuracağı ileri sürüldü. Londra ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Yunan savunmacının Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Yunanistan Milli Takımı'nın formasını 46 kez giyen deneyimli stoper, iki kez ağları havalandırdı. Mavropanos, Uluslar Ligi A Grubu'nda Yunanistan'ın 4 maçında da forma giydi.

OLYMPIAKOS DA PEŞİNDE

Deneyimli oyuncu ile ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Yunanistan Ligi'nin köklü ekiplerinden Olympiakos'un da Mavropanos'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Üstün fizik gücü ve hava hakimiyetiyle öne çıkan 1.94'lük savunmacının ikili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek. Geriden oyun kurma becerisinin yanı sıra duran toplarda rakip kalede tehdit oluşturabiliyor.

5 GOLE ETKİ ETTİ

Konstantinos Mavropanos bu sezon West Ham United formasıyla skorer kimliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Championship'te 8, EFL Cup'ta ise 2 kez süre alan Yunan savunmacı, 4 kez ağları havalandırırken, 1 de asist yaparak 5 gole katkıda bulundu. 28 yaşındaki stoperin bonservisine bugüne kadar toplam 26 milyon euro ödendi.

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