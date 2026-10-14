Beck’in favorisi Kartal

Hem Beşiktaş'ın hem de Hoffenheim'ın formasını giyen Andreas Beck, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Eski Alman sağ bek yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Avrupa'da Marsilya'yı mağlup etti ve lige de iyi bir başlangıç yaptı. Şu an Hoffenheim için Beşiktaş ile karşılaşmak kötü. Beşiktaş taraftarının sanki 4-5 kat daha fazla taraftar varmış gibi ses çıkardığı deplasman maçlarını hatırlıyorum. Kesinlikle harika bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Hem Beşiktaş'ın hem de Hoffenheim'ın formasını giyen Andreas Beck, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Eski Alman sağ bek yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Avrupa'da Marsilya'yı mağlup etti ve lige de iyi bir başlangıç yaptı. Şu an Hoffenheim için Beşiktaş ile karşılaşmak kötü. Beşiktaş taraftarının sanki 4-5 kat daha fazla taraftar varmış gibi ses çıkardığı deplasman maçlarını hatırlıyorum. Kesinlikle harika bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.