Tokat isyanı!

Siyah-beyazlı yönetim, Dusan Vlahovic ile Kocaelisporlu savunmacı Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonun ardından hakemlere büyük tepki gösterdi. Başkan Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Şimdiki yönetim kurulumuzda Boks Federasyonu'ndan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin" şeklinde konuştu. Beşiktaş Kulübü'nün X hesabı da pozisyonla ilgili görüntü paylaşarak "Yoruma açık değil" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce Alanyaspor deplasmanında Aliti'nin Trossard'a şiddetli hareketine kırmızı kart gösterilmediği için hakemlere ateş püskürmüştü.

ITALIANO: KABUL EDİLEMEZ

Bugüne kadar hakem kararları hakkında konuşmaktan kaçınan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano da sessizliğini bozdu. Vlahovic'e yapılan haraketin kabul edilemez olduğunu ifade eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum. Bunlar sahada olmaması gereken, sahada kabul edilmeyen şeyler. Ama nasıl oluyor bilmiyorum" diye tepkisini dile getirdi.