Kaptan-ı Derya

Siyah-beyazlı takım, kaptanı Orkun Kökçü komutasında şampiyonluk rotasına girdi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, ayak parmağındaki sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak takımını Kocaelispor maçında da yalnız bırakmadı. Vaclav Cerny'nin pasında usta işi vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturan Orkun, pas trafiğini yönlendirdi, takımı adına hücum ritmini de ayarladı. Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü maçında da gol katkısı vermeye devam etti.

YÜZDE 88 PAS İSABETİ

Zorlu müsabakada 54 kez topla buluşan ve attığı 41 pasın 36'sında (yüzde 88) isabet sağlayan Kaptan Orkun, Sofascore verilerine göre 7.8 reytingle takımın en iyi ikinci oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan etki etti. Ligde 2 gol, 2 asist; Avrupa kulvarında ise 3 gol, 2 asist kaydeden Orkun'un performansı, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Hoffenheim sınavı öncesi camiayı umutlandırdı.

UZAKTAN İKİNCİ FÜZESİ

Kaptan Orkun Kökçü bu sezon ceza sahası dışından ikinci kez ağları salladı. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda 23 Temmuz'da Midtjylland ile Dolmabahçe'de yapılan karşılaşmada uzaktan müthiş plaseyle fileleri havalandırmıştı. Bu golün pasını yine Vaclav Cerny vermişti.

YORGUNLUĞA BAĞLADI

25 yaşındaki yıldız, maçın ardından öz eleştiri yaptı. Oyun olarak çok iyi olmadıklarını belirten Orkun "Milli ara sonrası hata yapma lüksümüz yoktu. Çok fazla oyuncumuz milli takımlara gitti. Yorgunluk da oluyor. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Daha fazla çalışarak eski ritmimizi yakalamamız gerekiyor" dedi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Orkun Kökçü 90 dakikanın ardından siyah-beyazlı taraftarların oylarının yüzde 55'ini alarak maçın oyuncusu seçildi. Fabio Miretti ise yüzde 17.6'lık oyla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından yapılan açıklamada "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Maçın oyuncusu Orkun Kökçü seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.