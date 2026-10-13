CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Kaptan-ı Derya

Kaptan-ı Derya

Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki sakatlığa rağmen yine döktürdü. Beşiktaş'ın saha içi lideri, başarılı oyununu şık bir golle taçlandırdı. Pas trafiğini yönlendiren ve hücum ritmini ayarlayan 25 yaşındaki yıldız, 13 karşılaşmada toplam 9 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Kaptan-ı Derya

Siyah-beyazlı takım, kaptanı Orkun Kökçü komutasında şampiyonluk rotasına girdi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, ayak parmağındaki sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak takımını Kocaelispor maçında da yalnız bırakmadı. Vaclav Cerny'nin pasında usta işi vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturan Orkun, pas trafiğini yönlendirdi, takımı adına hücum ritmini de ayarladı. Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü maçında da gol katkısı vermeye devam etti.

YÜZDE 88 PAS İSABETİ

Zorlu müsabakada 54 kez topla buluşan ve attığı 41 pasın 36'sında (yüzde 88) isabet sağlayan Kaptan Orkun, Sofascore verilerine göre 7.8 reytingle takımın en iyi ikinci oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan etki etti. Ligde 2 gol, 2 asist; Avrupa kulvarında ise 3 gol, 2 asist kaydeden Orkun'un performansı, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Hoffenheim sınavı öncesi camiayı umutlandırdı.

UZAKTAN İKİNCİ FÜZESİ

Kaptan Orkun Kökçü bu sezon ceza sahası dışından ikinci kez ağları salladı. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda 23 Temmuz'da Midtjylland ile Dolmabahçe'de yapılan karşılaşmada uzaktan müthiş plaseyle fileleri havalandırmıştı. Bu golün pasını yine Vaclav Cerny vermişti.

YORGUNLUĞA BAĞLADI

25 yaşındaki yıldız, maçın ardından öz eleştiri yaptı. Oyun olarak çok iyi olmadıklarını belirten Orkun "Milli ara sonrası hata yapma lüksümüz yoktu. Çok fazla oyuncumuz milli takımlara gitti. Yorgunluk da oluyor. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Daha fazla çalışarak eski ritmimizi yakalamamız gerekiyor" dedi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Orkun Kökçü 90 dakikanın ardından siyah-beyazlı taraftarların oylarının yüzde 55'ini alarak maçın oyuncusu seçildi. Fabio Miretti ise yüzde 17.6'lık oyla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından yapılan açıklamada "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Maçın oyuncusu Orkun Kökçü seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif!
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
DİĞER
Hülya Avşar’a kızından sürpriz! Doğum gününde duygusal paylaşım: İkinizi de çok seviyorum!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan tarih yazmak için sahada! İşte Buruk'un 11'i
Kartal'dan flaş değişiklik! İşte F.Bahçe'nin A. Villa maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
Daha Eski
Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar Inter - Club Brugge maçı hakkında detaylar 09:00
İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! 09:26
Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri 09:29
Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri 09:35
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12