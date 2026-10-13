Hoffenheim tepetaklak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Hoffenheim, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bundesliga'nın 5'inci haftasında kendi sahasında Hamburg'a 3-2 mağlup olan mavi-beyazlı takım, bu sezon 4'üncü yenilgisini aldı. Milli oyuncu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında da OFI'ye 2-0'lık skorla boyun eğmişti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Hoffenheim, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bundesliga'nın 5'inci haftasında kendi sahasında Hamburg'a 3-2 mağlup olan mavi-beyazlı takım, bu sezon 4'üncü yenilgisini aldı. Milli oyuncu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında da OFI'ye 2-0'lık skorla boyun eğmişti.