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Anasayfa Beşiktaş Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 11:19
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.
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