Hem futbolcu hem amigo

Vincenzo Italiano'nun yoğun maç trafiğini düşünerek Kocaelispor sınavında dinlendirdiği Junior Olaitan, şovunu bu kez tribünde yaptı. Tribüne çıkan Beninli orta saha, galibiyet sonrası üçlü çektirerek siyah-beyazlı renklere gönül verenleri coşturdu. İtaliano'nun dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye gelen 24 yaşındaki futbolcunun Hoffenheim deplasmanında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Vincenzo Italiano'nun yoğun maç trafiğini düşünerek Kocaelispor sınavında dinlendirdiği Junior Olaitan, şovunu bu kez tribünde yaptı. Tribüne çıkan Beninli orta saha, galibiyet sonrası üçlü çektirerek siyah-beyazlı renklere gönül verenleri coşturdu. İtaliano'nun dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye gelen 24 yaşındaki futbolcunun Hoffenheim deplasmanında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.