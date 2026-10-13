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Hem futbolcu hem amigo

Vincenzo Italiano'nun yoğun maç trafiğini düşünerek Kocaelispor sınavında dinlendirdiği Junior Olaitan, şovunu bu kez tribünde yaptı. Tribüne çıkan Beninli orta saha, galibiyet sonrası üçlü çektirerek siyah-beyazlı renklere gönül verenleri coşturdu. İtaliano'nun dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye gelen 24 yaşındaki futbolcunun Hoffenheim deplasmanında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Hem futbolcu hem amigo
Vincenzo Italiano'nun yoğun maç trafiğini düşünerek Kocaelispor sınavında dinlendirdiği Junior Olaitan, şovunu bu kez tribünde yaptı. Tribüne çıkan Beninli orta saha, galibiyet sonrası üçlü çektirerek siyah-beyazlı renklere gönül verenleri coşturdu. İtaliano'nun dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye gelen 24 yaşındaki futbolcunun Hoffenheim deplasmanında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
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