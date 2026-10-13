Gomez'den fazlası

Siyah-beyazlı yönetimin yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna dahil ettiği Dusan Vlahovic, kalitesini ve golcülük maharetini bir kez daha gösterdi. Serbest oyuncu statüsünde olduğu için bonservis bedeli ödenmeyen Sırp forvet, kendisi için ödenen astronomik rakamların karşılığını sahada vermeye devam ediyor. Kocaelispor karşısında penaltıdan ağları sallayan yıldız oyuncu, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 maçın hepsinde gol kaydetmiş oldu.

TAKIMINI RAHATLATTI

Bu seri, Beşiktaş formasıyla 2000- 2001 sezonunda Nouma'dan bu yana görülmemiş bir başarı olarak kayıtlara geçti. Son 8 penaltı vuruşunu gole çeviren Vlahovic, bu konuda da usta olduğunu gösterdi. 26 yaşındaki santrforun zorlu müsabakanın son bölümünde çizgide ve rakip yarı alanda topu saklayıp takımı rahatlatması, siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış aldı. Vlahovic sezon başı olmasına rağmen efsane golcü Mario Gomez'den daha iyi performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

554 DAKİKADA 6 GOL

Dusan Vlahovic'in süper gol serisi, İtalyan basınında da yankı buldu. Futbol sitesi Goal İtalia'nın haberinde; eski Juventuslu golcünün kritik penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş'a galibiyeti getirdiği ifade edildi. Haberde ayrıca Sırp santrforun süre aldığı 554 dakikada 6 gole ulaşmasıyla skor üretme konusundaki etkisini ortaya koyduğu vurgulandı.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Dusan Vlahovic ile Orkun Kökçü arasındaki sıkı dostluk takdir topluyor. Kaptan, Çorum FK maçında kazanılan penaltıda topu Sırp forvete vermiş ve Vlahovic'in gol siftahı yapmasını sağlamıştı. 26 yaşındaki golcü, gol yollarında kendisine destek sağladığı için Orkun Kökçü'ye minnettar olduğunu söyledi.

15

Beşiktaş'ın bu sezon başarılı sonuçlar almasında Dusan Vlahovic-Orkun Kökçü ikilisinin büyük payı var. Muhteşem ikili 15 toplam 15 gole katkıda bulundu.