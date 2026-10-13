Cerny’den kötü haber

Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Yıldız futbolcu Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında oynayamayacak. Bu sezon 14 maça çıkan Cerny, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Yıldız futbolcu Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında oynayamayacak. Bu sezon 14 maça çıkan Cerny, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.