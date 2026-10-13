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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Tiago Djalo mucizesi! Ayrılmak üzereyken kaderi değişti

Beşiktaş'ta Tiago Djalo mucizesi! Ayrılmak üzereyken kaderi değişti

Beşiktaş'ta Agbadou transferi sonrası kulübeye hapsolan ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyan Tiago Djalo, teknik direktör değişiminin ardından adeta küllerinden doğdu. Vincenzo Italiano'nun Slovakya kampındaki özel ilgisi ve dokunuşlarıyla form tutan Portekizli stoper, Kocaelispor maçındaki performansıyla parmak ısıırttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ta Tiago Djalo mucizesi! Ayrılmak üzereyken kaderi değişti

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Tiago Djalo, Kocaelispor maçında sergilediği performansla takdir topladı. Siyahbeyazlıların Portekizli futbolcusu, bu sezon oynadığı 12 maçın büyük çoğunluğunda beğeni kazanmayı başardı. Son karşılaşmada da 10 ikili mücadele kazanan, 6 hava topu alan ve 12 kez Kocaeli'nin ataklarını uzaklaştıran Djalo adeta küllerinden doğdu. Beşiktaş, Agbadou'yu kadrosuna dahil ettikten sonra Djalo büyük ölçüde kulübeye hapsolmuştu. Sezon sonu geldiğinde ise 26 yaşındaki futbolcu oynamadığı ve kenara itildiğini düşünerek mutsuz olduğundan dolayı ayrılığı düşündü. Ancak işleri değiştiren nokta teknik direktör değişikliği oldu. Sergen Yalçın'ın yerine Vincenzo İtaliano'nun gelmesinin ardından, Djalo da kendisini kampta göstermek ve sonrasında kararını vermek istedi.

SLOVAKYA'DA İŞ DEĞİŞTİ!

İtalyan hoca, yaz kampında oyuncusuyla yakından ilgilenirken Djalo'nun oyun şeklini de değiştirmek için Slovakya kampında da uzun uzun görüşerek analizleri birlikte gerçekleştirdi. Hocasının kendisine olan ilgisi ve güveni ile birlikte yükselişe geçen Djalo, forma giymenin de mutluluğuyla birlikte geçen sezonun izlerini tamamen sildi. Yaz aylarına girilirken ayrılığı kafasına koyan Portekizli futbolcu gelinen noktada takımın önemli isimlerinden biri oldu.

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