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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'den dikkat çeken itiraf!

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'den dikkat çeken itiraf!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanan Alexander Nübel'den özel hayatına dair dikkat çeken itiraf geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 15:42
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'den dikkat çeken itiraf!

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Hoffenheim ile oynanacak maç öncesinde Türkçe öğrenme süreci hakkında konuştu.

Alman kaleci, "Her gün en az 20 dakika öğrenmeye çalışıyorum. Genellikle rutinim şöyle: Antrenmana gidiyorum, kahvaltı yapıyorum ve ardından 20 dakika oturup Türkçe öğreniyorum." dedi.

İstanbul'daki günlük yaşamın en büyük zorluklarından biri olarak şehir trafiğini gösteren Nübel, RTL'ye yaptığı açıklamada, "Trafik gerçekten inanılmaz. Başlangıçta kendim araç kullanıyordum. O dönemde okullar tatildeydi ve trafik daha rahattı. Şimdi okullar tatilde değil ve trafiği daha fazla hissediyorum. Gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'ndaki durumuna ilişkin de konuşan Nübel, Uluslar Ligi'nde oynanan son maçların ardından kadroya yeniden çağrılıp çağrılmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık iç saha mağlubiyetinde Almanya'nın kalesini koruyan Nübel, "Bunu milli takım teknik direktörü bilir. Bir sonraki kamp döneminde göreceğiz." dedi.

Alman kaleci, sözlerini şöyle tamamladı: "Oynayan herkes elbette yeniden kadroda yer almayı umuyor. Ben oldukça rahatım ve Beşiktaş'taki görevlerime odaklanıyorum. Kasım ayında neler olacağını göreceğiz."

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