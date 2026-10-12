Spor yazarları Beşiktaş-Kocaelispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta sadece Olaitan yerine Miretti tercihi dışında, diğer 10 futbolcu ideal 11'de görmeye alıştığımız oyuncular. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Kaptan Orkun Kökçü, harika bir şutla topu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş farkı açabilirdi ancak Nübel'in hatasıyla skor 1-1 oldu. Futbolun içinde bunlar var. Ardından kazanılan penaltıda Vlahovic'in golüyle Beşiktaş erken cevap verdi.

Net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Tayfur, oyuncunun zıplamasını engelliyor ve uzun süre çekiyor. Penaltı kararı doğru. İkinci yarıda, ilk yarıya göre gol pozisyonu olmasa da iki takım da tehlikeli ataklarla birbirlerinin kalelerini yokladı. Kocaelispor, ligin beğendiğim ekiplerinden bir tanesi. Selçuk İnan, Kocaelispor'da iyi işler yapıyor. Elindeki oyuncularla oynattığı oyun gerçekten takdire değer. Beşiktaş karşısında çok fazla sakat oyuncuları vardı. Önemli oyuncularından yoksundular ama buna rağmen iyi bir performans ortaya koydular.