Spor yazarları Beşiktaş-Kocaelispor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Beşiktaş, ligde ikinci sıraya yerleşti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK Spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 08:59
İki kanat beki ön bölgeye çok kaliteli destek veriyor. Djalo ve Murillo oyunu geriden kurup topu 2 ve 3. bölgeye sorunsuz taşıyorlar. Rakibin ön baskısını çabuk kırıyorlar. Kocaelispor oyun düzeni olan sürekli oyunun içinde olan kolay gol yemeyen iyi savunma yapan çok koşan sıkı bir takım. Eksik oyuncularına rağmen oyunu bozmadan muazzam mücadele ettiler. Beşiktaş için önemli olan ise bu galibiyetle Amedspor mağlubiyetini unutturmak ve Hoffenheim maçına moralli çıkmaktı.
Buğra Taşkınsoy giden MHK Başkanı'nın baskısıyla sıkıntılıydı.
Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı doğru. Ancak 48'de kaleci Nübel yerde top için mücadele ederken Metehan'ın ayağını iki eliyle tutarak bir sonraki hareketini zamanlamasını ve kaliteli vurmasını net engelliyor üstelik bariz gol şansı bu net penaltı ve kırmızı kart, ama veremedi!
Garip olan net kanıt olmasına rağmen kariyerli VAR da karışmadı! Kocaelispor'un penaltısı arada kaynadı gitti. Net kornerleri aut vermesi kabul edilemez. 78. dakikada yaşanan oyuna başlama krizinde kalabalığın içinde kayboldu. Duruşu ve uygulamalarıyla fark yaratamadı. Dusan Vlahovic-Emir pozisyonu dışarıda başlıyor ve içeride devam ediyor. Penaltı ve sarı olmalı, lakin VAR neyi tespit etti ki devreye girmedi?
SİNAN VARDAR - ÜÇ PUANIN DEĞERİ
Beşiktaş, milli aranın ardından evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Rakiplerinin de kayıpsız geçtiği haftada, Beşiktaş'ın özellikle Trabzonspor maçı öncesinde bu karşılaşmadan üç puanla ayrılması şart. Tribünler tıklım tıklım dolu. Harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim.
Beşiktaş'ta sadece Olaitan yerine Miretti tercihi dışında, diğer 10 futbolcu ideal 11'de görmeye alıştığımız oyuncular. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Kaptan Orkun Kökçü, harika bir şutla topu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş farkı açabilirdi ancak Nübel'in hatasıyla skor 1-1 oldu. Futbolun içinde bunlar var. Ardından kazanılan penaltıda Vlahovic'in golüyle Beşiktaş erken cevap verdi.
Net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Tayfur, oyuncunun zıplamasını engelliyor ve uzun süre çekiyor. Penaltı kararı doğru. İkinci yarıda, ilk yarıya göre gol pozisyonu olmasa da iki takım da tehlikeli ataklarla birbirlerinin kalelerini yokladı. Kocaelispor, ligin beğendiğim ekiplerinden bir tanesi. Selçuk İnan, Kocaelispor'da iyi işler yapıyor. Elindeki oyuncularla oynattığı oyun gerçekten takdire değer. Beşiktaş karşısında çok fazla sakat oyuncuları vardı. Önemli oyuncularından yoksundular ama buna rağmen iyi bir performans ortaya koydular.
Milli ara dönüşleri her zaman zordur. Oyuncular hem uzun yolculuklar yapıyor hem de milli takımlarında dört maçlık yoğun bir periyottan geçiyorlar. Birçok oyuncunun bu karşılaşmalarda süre alması da fiziksel yorgunluğu artırıyor. Bu nedenle böyle dönemlerde oynanan futbolun iyi ya da kötü olmasından çok alınan sonuç önemlidir. Hedefe ulaşırken her maç bir finalse dün önemli bir final kazanıldı. Özellikle Avrupa maçlarının da olduğu yoğun fikstürde Beşiktaş için üç puan almak oldukça kıymetli.
TURGAY DEMİR - MARIO VLAHOVIC!
Gomez sonrasında hasret kalmıştık, sırtı dönük oynayabilen bir santrfora… Çok şükür, artık Vlahovic var! Sırtı dönükken ayağından top alamazsın, yüzü dönükken ise kaleyi bulması işten bile değil. Bir de penaltı atışı var ki… Ceylan gibi süzüldükten sonra topu köşeye bırakıyor.
Özlemişiz, çok özlemişiz böyle bir pivot santraforu… Beşiktaş iyi takım ama hâlâ bütün parçalar birleşmiş değil. Zaman zaman oyundan kopmalar yaşanıyor. İşte o bölümlerde rakiplere pozisyon veriliyor, hatta kalede gol görülüyor. Kocaelispor karşısında da benzer şeyler yaşandı. Beşiktaş sazı eline aldığında kolayca pozisyon üretti, gollerini attı. Ancak bazı bölümlerde yaptığı basit hatalarla rakibinin umutlarını da canlı tuttu.
Çok daha iyi olmalı Kartal! Maçların son bölümlerini rakibinin umutlarını tüketmiş, sonucu tartışmaya kapatmış bir takım olarak oynamalı. Dün ikinci yarıda İlhan Fakılı'nın direkten dönen topu ve Trossard'ın iki vuruşu dışında ciddi bir pozisyon yaşanmadı. Bunlardan biri gol olsa maç çok daha rahat geçerdi. Ancak fark tek gole inince Kocaelispor da doğal olarak pes etmedi. Zaman zaman gerilim de yükseldi. Çünkü hakemlerimizin ne yapacağı, hangi kararı vereceği hiç belli değil!
Beşiktaş taç atışını bir metre önden kullandı diye Kartal'ın rakibini eksik yakalayacağı atağı kesen hakem, aynı maçta faul atışını yaklaşık on metre ileriden kullanan kaleci Serhat'ın bu ihlalini görmezden geldi. Keşke bu kadarla kalsa ama kalmadı… Alanyaspor maçında Trossard'a yumruk atılmıştı, dün de Vlahovic'e tokat atıldı! Top dünyanın öbür ucunda oynanırken bir futbolcu rakibinin yüzüne tokat atıyorsa bunun karşılığı kırmızı karttır. PES! Vallahi de billahi de PES!
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