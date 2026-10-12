Rekortmen golcü Dusan Vlahovic

Siyah-beyazlı takımın yaz döneminde en önemli transferlerinden biri olan Dusan Vlahovic, farkını göstermeye devam ediyor. Kocaelispor karşısında 31'inci dakikada penaltıdan ağları havalandıran Sırp forvet yeni bir rekora imzasını koydu. 26 yaşındaki golcü, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

PENALTIDA 8'DE 8 YAPTI

Çorum FK karşısında harika bir oyun sonrası hat-trick yapan Vlahovic, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde galibiyeti getirmişti. Erzurumspor sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyen usta golcü, Kara Kartal'ın 3-2 kaybettiği Amedspor deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Körfez ekibini de boş geçmeyen Dusan Vlahovic, bu sezon Süper Lig'deki 6'ncı golünü kaydetti. Öte yandan deneyimli golcünün kullandığı son 8 penaltıyı da gole çevirmesi dikkat çekti.

ORKUN KÖKÇÜ'YE MİNNETTARIM

Vlahovic galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Çok zor bir maçtı. Sezon başından bu yana 4 gol yemiş, iyi savunma anlayışı olan bir rakibe karşı oynadık. Buna rağmen kazanmayı başardık ve sonuçtan dolayı mutluyuz. Adım adım devam etmek istiyoruz. Orkun'a çok minnettarım. Elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur."

MIRETTI'NİN 11 SİFTAHI

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Juventus'tan zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı Miretti, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Bu sezon 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan İtalyan orta saha, Amedspor karşılaşmasındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Körfez ekibi karşısında orta sahada Orkun ve Salih'le uyumlu bir görüntü çizen 23 yaşındaki yıldız, oyunun temposunu ayarlarken, etkili pasları ile takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu.

KARTAL'DAN 9'DA 9

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig tarihinde Kocaelispor'a karşı en uzun galibiyet serisi yakalayan takım oldu. Kara Kartal, Körfez ekibi ile oynadığı son 9 lig müsabakasından da zaferle ayrılmayı başardı. Beşiktaş geçen sezon yeşil-siyahlı takımı Tüpraş Stadı'nda 3-1, Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

TROSSARD YARDIM ETTİ

Marsilya ve Amed maçlarında sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamayan Trossard, milli ara sonrası formasına kavuştu. Belçikalı maestro, Kocaeli karşısında sol kanadı etkili kullandı. Körfez ekibinin baskı kurduğu anlarda savunmasına da yardım ederek geriden top çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, alkış topladı.

KAPTAN ORKUN'DAN KLAS VURUŞ

Orkun Süper Lig'e müthiş bir dönüş yaptı. Kara Kartal'ın kaptanı, ceza sahası dışından klas bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sakatlığına rağmen takımını Amedspor deplasmanında yalnız bırakmayan 25 yaşındaki yıldız, Belçika ve İtalya maçlarında A Milli Takımın kadrosundan çıkarılmıştı. Bu nedenle eleştirilerin hedefi haline gelen Orkun, gol sonrası sekerek sevinç yaşadı ve bu söylemlere yanıt verdi. Kaptan maç sonrası "Sakatlık sonrası yüzde 100 hazır değilim. Şu an benim için süre almak önemli" diye konuştu.

DJALO PENALTI KAZANDIRDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun savunmanın göbeğinde Emirhan Topçu ile birlikte tandem oynattığı Tiago Djalo, başarılı performansıyla göz doldurdu. Portekizli stoper 29'uncu dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde müdahalesi sonrası takımına penaltı kazandırdı. İkinci devre başlamadan önce kendini yere bırakan Tiago Djalo, daha sonra oyuna devam etti. 26 yaşındaki defans oyuncusu, bu yarıda yaptığı kritik müdahaleleri ile takımını ayakta isimlerden oldu.

İLHAN FAKILI DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ın 'altın çocuğu' İlhan Fakılı, 39'uncu dakikada sakatlık geçiren Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu. Başarılı performansının ardından A Milli Takım'a kadar yükselen gurbetçi futbolcu, görev yaptığı sağ kanatta etkili bir oyun ortaya koydu. 20 yaşındaki futbolcunun 52'nci dakikada ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü. Bu sezon 14 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sunan İlhan Fakılı, maç sonrası tribünlerden alkış aldı.

WILLOCK AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için gündeminde bulunan Joe Willock konusunda Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle'den açıklama geldi. Deneyimli hoca, "O bizim oyuncumuz. Ondan memnunuz ve bunu sahada da görüyorsunuz. O en üst düzey oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

'HAKKIMIZ ÇALINDI'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan 90 dakika sonrası hakemlere ateş püskürdü. 41 yaşındaki teknik adam, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Hakkımız çalındı. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu" şeklinde konuştu.

SHOW'DAN KATKI

Yeşil-siyahlı takımın ön liberosu Show, skora katkı vermeye devam ediyor. 27'nci dakikada siyah-beyazlı savunmanın hatasını affetmeyen 27 yaşındaki orta saha, ağları havalandırarak bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Angolalı futbolcu, Konyaspor sınavında asist yapmıştı.