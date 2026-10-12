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Penaltı isyanı

Karşılaşmanın 52. dakikasında yaşanan pozisyon geceye damga vurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Penaltı isyanı
Karşılaşmanın 52. dakikasında yaşanan pozisyon geceye damga vurdu. Siyah beyazlı kaleci Nübel'in ceza alanı içinde Metehan'ın ayağını tuttuğu pozisyonda konuk ekip penaltı beklerken, hakem heyeti ve VAR oyunu devam ettirdi. Maçın ardından hakem yorumcuları Mustafa Çulcu, Fırat Aydınus ve Deniz Ateş Bitnel,müdahalenin net bir penaltı ve kırmızı kart olduğunu belirtirken, karar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
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