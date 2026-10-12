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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması! Son durumu...

Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması! Son durumu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny’nin sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 18:57
Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması! Son durumu...

Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı ekipten tecrübeli kanat oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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