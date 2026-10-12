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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan Trabzonspor'un deplasman yasağı talebine destek!

Beşiktaş'tan Trabzonspor'un deplasman yasağı talebine destek!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları mücadele öncesi deplasman yasağı hakkında çağrıda bulundu. Siyah-Beyazlı kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, iki takım taraftarlarının da deplasmanda takımlarını destekleyebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 23:05
Beşiktaş'tan Trabzonspor'un deplasman yasağı talebine destek!

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi resmi bir açıklama yayınladı. Trabzonspor'un akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya destek çıkan siyah-beyazlılar, deplasman yasağını kaldırılması adına çağrıda bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un "Deplasmana Yasak Kaldırılsın" başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.

Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.

Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.

Beşiktaş JK

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