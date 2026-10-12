8. harika Beşiktaş

Milli ara sonrasında Tüpraş Stadı'nda taraftarıyla buluşan Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmaya oldukça iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, aradığı golü bulmakta gecikmedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Vaclav Cerny'nin sol kanattan taşıyıp dışarıya yerden çıkardığı topa bekletmeden vuran Orkun Kökçü, köşeyi buldu. Baskısını sürdüren Beşiktaş, gol ararken kalesinden topu çıkardı. 27'de Nübel'in uzaklaştırmadığı topu Show boş kaleye gönderdi.

ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR

Bu golden 4 dakika sonra Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, ceza alanı içinde Djalo'yu ensesinden çekip düşürdü. Hakem beyaz noktayı işaret ederken, Vlahovic hata yapmadı. İlk yarı ve karşılaşma bu sonuçla biterken, iki takımın da birer topu direkten döndü. 20'de Sissoho, 52'de ise İlhan Fakılı direkleri geçemedi.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 15 puanla lider G.Saray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Tüpraş Stadı'nda ise bu sezonki 8 maçın hepsini kazanıp büyük bir seri yakaladı.

RAKİP KALEYİ ABLUKAYA ALDI

Kocaelispor karşısında Beşiktaş zaman zaman zorlansa da hücumda çok etkili oldu. Siyahbeyazlılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında en az 5 isabetli şut çekmeyi başardı.

Ayrıca her maçta 20'den fazla rakip ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş, bunu başaran tek takım oldu.

NÜBEL KRİTİK BİR HATA YAPTI

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede beğeni toplayan kaleci Nübel, dün beklenmedik bir hata yaptı.

27'de Show'un attığı golde topu yere yumruklayan Alman kaleci, rakibinin boş kaleye gol atmasına sebep oldu. Gol öncesinde ise bir sakatlık geçirmişti.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

JUNIOR OLAITAN RİSKE EDİLMEDİ

Süper Lig'e verilen arada milli takıma dahil olan ve burada uzun bir yolculuk gerçekleştiren Junior Olaitan, Kocaelispor mücadelesinde riske edilmedi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Beninli futbolcuya yedek kulübesinde görev verirken, karşılaşma bitiminde tribünlere çıkan Olaitan, üçlü çektirdi.

İKİNCİ YARIDA ACI ÇEKTİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, milli aralar sonrasında maçların zorlu geçtiğini söyledi. 17 oyuncuyu milli takımlara gönderdiklerini belirten İtaliano, "İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik.

Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CERNY SAKATLANDI

Dünkü karşılaşmada siyah- beyazlı takımın yıldızı Vaclav Cerny önce sevinç sonra üzüntü yaşadı. İlk olarak mücadelenin 18. dakikasında Orkun Kökçü'ye harika bir asist yapan Çekyalı kanat oyuncusu, 39'da ise talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu, yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

Cerny geçen sezon da Kocaelispor'a karşı iki maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.

TÜPRAŞ STADI KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu Kocaelispor mücadelesine büyük bir ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gönül veren futbolseverler, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu ve takımlarına 90 dakika destek verdi.

Kocaelispor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, milli ara öncesinde oynanan Amedspor mücadelesine göre dünkü Kocaelispor maçının kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'nın yerlerine Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Leandro Trossard sahaya ilk 11'de çıktı.

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Karşılaşmada iki takımın da birer topu direkten döndü. Kocaelispor'da Sissoho, Beşiktaş'ta ise İlhan Fakılı, direğe takıldı.