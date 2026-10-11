Vincenzo Italiano: İlk 11'de oynamayı hak ediyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Milli aralarda çalışmak kolay değil, çünkü yeterince oyuncunuz olmuyor. Bu maçta konsantre olmamız ve iyi oynamamız gerekiyor. Yavaş yavaş milli takımdan dönen oyuncularımız geldikçe daha iyi hazırlandık. Bugün çok tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Maçı kazanarak sıralamada yukarı tırmanmamız çok önemli." dedi.

"ORKUN KÖKÇÜ %100 HAZIR MI?"

"Orkun'un ayağında bir problem vardı ama şu anda iyi durumda olsa da %100 değil. Miretti ise 11'de oynamayı hak ediyor. Bize çok katkı verebilecek bir oyuncu. Özellikle iyi savunması olan bir takıma karşı oynayacağız ve kolay olmayacak. Miretti bize rakibi açma konusunda yardımcı olacaktır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok."