CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş'ı 88-63 yendi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 20:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş'ı 88-63 yendi.

Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla maça 7-0'lık seriyle başlayan, ilk 6 dakikayı da 16-4 önde geçen Türk Telekom, Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle ayakta tutmaya çalıştığı Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

Pota altında Bankston'ı iyi besleyen başkent ekibi, Harding'in basketiyle 2. periyodun başında farkı 15 sayıya (29-14) çıkardı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ve çeyreğin bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle 20 sayılık (41-21) üstünlük yakalayan Türk Telekom, hücum ribauntlarında etkili olan ancak isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybeden rakibine karşı soyunma odasına 51-27 önde gitti.

McKissic'in penetreleriyle peş peşe basketler bulduğu 3. periyodun ilk 4 dakikasında 59-29 öne geçen Türk Telekom, etkili savunması ve çeyreğin kalan kısmında öne çıkan Harding sayesinde son 10 dakikaya 24 sayılık (70-46) avantajla girdi.

Temponun düştüğü son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, yüzde 36 saha içi isabetiyle oynayan ve 17 top kaybeden siyah-beyazlıları 88-63 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom 3'te 3 yaptı, Beşiktaş ise 2. yenilgisini yaşadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş'tan olay paylaşım!
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı!
DİĞER
Hülya Avşar’a kızından sürpriz! Doğum gününde duygusal paylaşım: İkinizi de çok seviyorum!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Kocaelispor'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus, Cagliari engelini geçemedi! Juventus, Cagliari engelini geçemedi! 00:48
İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... 23:51
G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! 22:49
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! 23:03
Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... 23:35
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Beşiktaş'tan olay paylaşım! 23:43
Daha Eski
Bursa evinde Mardin'e yenildi! Bursa evinde Mardin'e yenildi! 21:14
Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! 21:29
Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! 21:35
Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! 21:45
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! Kocaelispor'dan penaltı itirazı! 21:49
Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! 22:07