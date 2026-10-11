Serdal Adalı'dan tokat göndermesi! Kocaelispor maçı sonrası açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin Dolmabahçe'de Kocaelispor'u ağırladığı 2-1 kazandığı mücadelede Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın kart ve penaltı beklediği pozisyonda hakem kararına tepki gösteren Adalı şunları söyledi:

"Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin."

İşte Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan o pozisyon: