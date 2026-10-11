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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Serdal Adalı'dan tokat göndermesi! Kocaelispor maçı sonrası açıklama

Serdal Adalı'dan tokat göndermesi! Kocaelispor maçı sonrası açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor ise oynadıkları Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 22:33
Serdal Adalı'dan tokat göndermesi! Kocaelispor maçı sonrası açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin Dolmabahçe'de Kocaelispor'u ağırladığı 2-1 kazandığı mücadelede Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın kart ve penaltı beklediği pozisyonda hakem kararına tepki gösteren Adalı şunları söyledi:

"Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin."

İşte Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan o pozisyon:

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