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Anasayfa Beşiktaş Newcastle United'dan Joe Willock açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Newcastle United'dan Joe Willock açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde de talip oldukları Newcastle United forması giyen Joe Willock'u ocak ayında transfer edebileceklerini açıklamıştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Matthias Jaissle, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 16:01
Newcastle United'dan Joe Willock açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Joe Willock'a da talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"WILLOCK İLE OCAKTA İMZALAYACAĞIM"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcunun transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullanmıştı.

Joe Willock'un Beşiktaş'a transferine ilişkin Newcastle United'dan resmi açıklama geldi. Premier Lig ekibinin teknik direktörü Matthias Jaissle, oyuncusunun siyah-beyazlı takıma transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BUNU HER GÜN DUYUYORUM!"

The Shields Gazzete'ye konuşan Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! "Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. Genel olarak, o bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Jaissle, Willock'u mevcut sözleşmesinin ötesinde takımda tutmakla ilgili olarak ise, "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok." yorumunu yaptı.

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