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Maestro sahnede

Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Leandro Trossard, Kocaelispor maçında ilk 11’de oynayacak. Belçikalı yıldızın dönüşüyle birlikte siyah beyazlı takımın hücum gücü iyice artacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Maestro sahnede

Erzurumspor FK maçı sonrası topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptanan ve Amedspor ile Marsilya maçlarında forma giyemeyen Leandro Trossard, milli arada tamamen sakatlığını atlattı. Belçika'nın A Milli Takımımız ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında son bölümde oyuna dahil olan 31 yaşındaki maestro, Kocaelispor sınavında ilk 11'e geri dönecek. Sol kanatta görev yapacak Trossard'la birlikte siyah-beyazlı takımın hücum gücü iyice artacak. Beşiktaş'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde ilk golün pasını veren ve Erzurumspor FK karşısında gol siftahı yapan deneyimli yıldız, Kara Kartal'ın en önemli kozu olacak.

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