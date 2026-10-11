Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken maçın ardından Vincenzo Italiano'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Maçtan önce de söylemiştim. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri çok zor oluyor. İşimiz çok zor oldu. İyi bir performans ortaya koyduk. İlk yarı iyiydik fakat ikinci yarı acı çektik.

İtalya'dayken, kağıt üstünde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu düşündüğüm birçok karşılaşmada puan kaybetmiştik. Fakat bugün için 3 puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Aynı zamanda oyuncularım da övgüyü hak ediyor. Burada oynadığımız zaman tüylerim diken diken oluyor. İçerideki kazandığımız maçların sebebi taraftar. İç sahada hata yapmıyoruz fakat deplasman için aynı şeyi söyleyemem. Bunu düzeltmemiz ve performansımızı dış sahada da geliştirmemiz gerekiyor.