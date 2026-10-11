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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 21:29
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maçın ardından konuştu.

Deneyimli oyuncu, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı.

"OYUNUMUZ İYİ DEĞİLDİ"

Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız.

"YÜZDE YÜZ DEĞİLİM"

Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi." ifadelerini kullandı.

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