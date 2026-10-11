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Beşiktaş zirve takibinde! İşte Vincenzo Italiano'nun 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, aynı puandaki rakibini yenerek hem zirve takibini sürdürmek hem de UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi moral depolamak istiyor. İşte Dolmabahçe'deki randevuda Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş zirve takibinde! İşte Vincenzo Italiano'nun 11'i

Teknik direktör Vincenzo İtaliano komutasında şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, milli aradan sonra rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlı takım, 7'nci haftada sezona iyi bir başlangıç yapan Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak zorlu müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.

TEK EKSİK MİLOT RASHİCA

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, milli araya 12 puanla girmişti. Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri, 12'nci adamı taraftarın da desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp hem Amedspor mağlubiyetini telafi etmek hem de UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçı öncesi moral depolamak istiyor. Siyah-beyazlı takımda, Kosova- Avusturya maçında sakatlanan Milot Rashica dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

ORKUN'A SARI KART UYARISI

Kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amedspor karşısında sarı kart gören milli oyuncu, bu akşamki müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun kart görmemesi konusunda 25 yaşındaki yıldızı uyardığı öğrenildi.

8'DE 8 HEDEFİ

Tüpraş Stadı bu sezon Beşiktaş'ın adeta kalesi oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Dolmabahçe'de oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. Kupa 2'de Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1- 0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yı (3-0) mağlup etti. Kartal bu akşam da kazanarak evinde 8'de 8 yapmak istiyor.

ZORLU MARATON BAŞLIYOR

Beşiktaş, Kocaelispor maçıyla beraber yoğun ve zorlu bir fikstürün içine giriyor. 29 günde 8 sınava çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu zorlu periyotta Kocaeli, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile Dolmabahçe'de; Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım Süper Lig tarihinde 43'üncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, yeşil-siyahlı takıma ligde büyük üstünlük kurdu. Kara Kartal'ın 25, Körfez temsilcisinin ise 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

3 MAÇIN 2'SİNDE GALİBİYET

Beşiktaş ile Kocaelispor geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 3 kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Tüpraş Stadı'nda 3-1, deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Kocaeli'de yapılan kupa maçı ise 1-1 beraberlikle neticelenmişti.

TAKTİK ÇALIŞMASI

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: NÜBEL, MURILLO, AGBADOU, DJALO, RIDVAN, SALİH, OLAITAN, ORKUN, CERNY, TROSSARD, VLAHOVIC

KOCAELİSPOR: SERHAT, UĞUR KAAN, ONUR, EMİR, MUHARREM, BERKAN, SHOW, SUSOHO, AGYEI, SOUSA, AYE

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