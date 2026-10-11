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Beşiktaş sahasında hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek haftayı ikinci sırada tamamladı. İşte nefes kesen mücadeleden detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 21:51
Beşiktaş sahasında hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de haftayı ikinci sırada kapatmak için galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf, rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'ın gollerini dakika 18'de Orkun Kökçü ve dakika 31'de Dusan Vlahovic kaydetti.

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Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de haftayı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kapattı.

Kocaelispor ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

Beşiktaş, 15 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de Hoffenheim'a ardından ligin 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Kocaelispor, 8. haftada sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

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OLAITAN YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

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TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

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Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

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