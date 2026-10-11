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Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 12:10
Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera oldu. AVAR'da Hüseyin Aylak ise yer alacak.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Burak Olcar olacak.

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